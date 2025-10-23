Sequestrati nei giorni scorsi dodici chili di tabacco di contrabbando nel centro storico di Sassari.

A compiere l'operazione nell'area di San Donato è stata la Polizia locale, che ha scovato una attività commerciale in cui erano conservati, in pacchi da un chilo ciascuno, 12 chili di tabacco contraffatto. La sanzione sarà di 60mila euro, anche se si continua a indagare per individuare eventuali risvolti penali.

L'intervento è iniziato quando alcuni agenti hanno notato un giovane che, nel vederli, si è allontanato velocemente. Insospettiti lo hanno seguito, raggiunto e fermato. Questi nascondeva un panetto di tabacco contraffatto in una confezione da circa un chilo, che il giovane ha consegnato con qualche difficoltà. Da quel momento è stata avviata un’operazione investigativa che ha portato a trovare l'attività commerciale e la sostanza di contrabbando. Queste, avverte la Locale, provocano danni all’economia, e possono essere nocive e tossiche anche per la salute perché prive dei controlli compiuti invece sui prodotti leciti. Spesso contengono sostanze velenose e la provenienza dei prodotti, così come la loro lavorazione, non è tracciabile.



© Riproduzione riservata