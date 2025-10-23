«Ho mantenuto il mio impegno con le aziende di Predda Niedda a Sassari, sino alla fine». Con queste parole Giannetto Satta, ex commissario straordinario della Zir, lascia l’incarico che verrà assunto da Gian Carlo Muntoni, nominato dalla Regione.

Satta informa in un comunicato che stanno per iniziare i lavori, attesi da 20 anni, per la riqualificazione della viabilità consortile. È stato infatti aggiudicato il primo lotto di lavori, che puntano al restyling e messa in sicurezza delle strade, affidati alla ditta Viabila e che dovranno essere conclusi entro il 16 dicembre di quest’anno. Un intervento, continua la nota, «finanziato nell'annualità 2025 grazie al recepimento del microprogramma dell'ex commissario Giannetto Satta da parte dell'assessorato regionale dei Lavori Pubblici, che si concentrerà su una serie di interventi cruciali».

Tra questi il rifacimento del manto bitumoso su ampie sezioni stradali, la ristrutturazione dei marciapiedi. Il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale, l’implementazione dell'illuminazione pubblica nelle aree carenti o insufficienti. Le priorità verranno date, in base all’intensità del traffico, alle strade 1, 8, 18 e 2. In seguito verranno interessate le arterie 1bis, 5, 3, 11, 32, 33, 34, 26 e 40, includendo anche la rampa di ingresso e di uscita sulla strada Sassari-Fertilia. L’ier amministrativo ha visto la stipula di una convenzione con l'ex Provincia di Sassari – Settore Appalti (siglata tra il commissario Giannetto Satta e l’ex amministratore straordinario Gavino Arru) per poter espletare la gara d’appalto in ossequio ai termini di legge.

