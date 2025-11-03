Le sorprese e l’inciviltà a Sassari salgono dalle fogne. Oggi in via Bottego, nel quartiere di Latte Dolce, la pulizia della condotta fognaria ha rivelato contenuti inaspettati.

Tra questi più di una maglietta, salviette, stracci in grande quantità che avevano in parte ostruito il canale. Un ammasso di roba gettata da qualche inquilino in bagno e che è stata tolta dagli operai intervenuti per conto di Abbanoa.

Manifesta “stupore” il consigliere comunale Gianluigi Onida che ha rimarcato come siano ben accolte le segnalazioni ma ci vorrebbe anche maggiore coscienza civica da parte di alcuni cittadini che non si rendono conto di quanti danni possano fare con questi comportamenti. Una delle conseguenze più gravi è che questi rifiuti, intasando la condotta, emergano poi dai water degli abitanti con tutti i disagi del caso.

Purtroppo il fenomeno, per assurdo che possa sembrare, è tutt’altro che raro.

© Riproduzione riservata