L’incidente
23 luglio 2026 alle 18:58
Sassari, scontro tra due mezzi: auto si ribaltaCoinvolto anche un furgone, lo schianto all’altezza dell’incrocio fra San Francesco e Filigheddu
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Scontro a Sassari, intorno alle 15.30 di oggi, all’altezza dell’incrocio fra San Francesco e Filigheddu.
La collisione è avvenuta tra un furgone e un'automobile, che nell’impatto si è capovolta.
All’arrivo sul posto il vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza.
Gli occupanti di entrambi i mezzi sono stati assistiti da personale del 118 e trasportati in pronto soccorso.
Sul posto anche la polizia locale.
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