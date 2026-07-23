Scontro a Sassari, intorno alle 15.30 di oggi, all’altezza dell’incrocio fra San Francesco e Filigheddu.

La collisione è avvenuta tra un furgone e un'automobile, che nell’impatto si è capovolta.

All’arrivo sul posto il vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza.

Gli occupanti di entrambi i mezzi sono stati assistiti da personale del 118 e trasportati in pronto soccorso

Sul posto anche la polizia locale.

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