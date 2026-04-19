L’incidente
19 aprile 2026 alle 19:54aggiornato il 19 aprile 2026 alle 19:56
Sassari, scontro tra due auto: sul posto i vigili del fuocoL’incidente poco prima di Predda Niedda, nella parte finale della Sassari-Alghero
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Incidente poco prima di Predda Niedda a Sassari. Nel pomeriggio due autovetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate nella parte finale della Sassari-Alghero.
Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118.
Conducente e passeggeri sono stati portati al pronto soccorso per verificare le loro condizioni di salute. Per fortuna non ci sono feriti gravi.
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