Incidente poco prima di Predda Niedda a Sassari. Nel pomeriggio due autovetture, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate nella parte finale della Sassari-Alghero.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e il 118.

Conducente e passeggeri sono stati portati al pronto soccorso per verificare le loro condizioni di salute. Per fortuna non ci sono feriti gravi.

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