l’incidente
27 marzo 2026 alle 12:44
Sassari, scontro tra due auto in via Poligono: due feriti, donna estratta dalle lamiereSchianto tra una Citroen C3 e una Fiat 500 questa mattina alle 11.30
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Incidente a Sassari, alle 11:30 circa. Due autovetture, una Citroen C3 e una Fiat 500, si sono scontrate in via Poligono per cause in corso di accertamento.
La conducente della C3 è stata estratta dalle lamiere e affidata al 118 che l’ha condotta al pronto soccorso insieme all’altro feriti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.
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