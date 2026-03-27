Incidente a Sassari, alle 11:30 circa. Due autovetture, una Citroen C3 e una Fiat 500, si sono scontrate in via Poligono per cause in corso di accertamento.

La conducente della C3 è stata estratta dalle lamiere e affidata al 118 che l’ha condotta al pronto soccorso insieme all’altro feriti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

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