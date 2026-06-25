Taglia il traguardo della 10^ edizione il premio nazionale letterario "Vermentino" nato dall'intuizione della Camera di Commercio di Sassari e sostenuto da due comuni gemellati nel segno del noto vino bianco: Olbia e Castelnuovo Magra, in Liguria. Questa mattina la presentazione del concorso che è cresciuto anno dopo anno: ben 30 le opere (di 24 case editrici) che si contenderanno il riconoscimento prestigioso.

Sono tante le storie nate nella civiltà rurale e della vite in particolare, basti dire che in un decennio sono stati oltre 200 gli scrittori e le scrittrici che hanno partecipato. "Sono storie legate alle nostre radici" ha evidenziato Clizia Fornasier, attrice e finalista nel 2025, che quest'anno farà da conduttrice subentrando a Neri Mercoré.

Nutrito il parterre in Camera di Commercio per la presentazione del Premio che il 10 ottobre proclamerà a Olbia il vincitore assoluto e quelli delle sezioni Premio Territorio e Menzione Narrativa Straniera. Nella giuria del Premio Vermentino saranno rappresentati anche il Consorzio Tutela Vermentino Gallura DocG, l'Enoteca Regionale Ligure e il ConsorzioTutela Vini Dop e Igp Colli di Luni.

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