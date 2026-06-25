150 persone identificate. È un primo bilancio del controllo di ieri, 24 giugno, in centro storico a Sassari da parte delle forze dell'ordine.

L’operazione dei carabinieri, avvenuta in sinergia con polizia di Stato, guardia di Finanza e polizia locale, ha portato al presidio di alcune zone sensibili per l’ordine pubblico come la stazione ferroviaria, corso Vittorio Emanuele II, Porta Sant’Antonio, Piazza Tola, via La Marmora e via San Donato.

32 le auto identificate dai militari, 6 i veicoli controllati in modo approfondito in tre distinti posti di controllo stradale. Nel complesso, l’attività interforze ha portato all’identificazione di 150 persone e alla verifica di 20 autoveicoli.

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