2200 mq e 13 aule per 200 bambini. Sono alcuni numeri del primo polo montessoriano di Sassari i cui lavori sono in dirittura d’arrivo come spiegato stamattina, in via Artiglieria, nel sopralluogo fatto dalla IV Commissione presieduta da Melania Delogu. “Si tratta di un’opera Pnrr- spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Sanna- Abbiamo ricevuto una piccola proroga e contiamo di finire per metà agosto”. La scuola primaria è stata finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con 4 milioni e 186mila euro, 418.680 euro dal Fondo Opere Indifferibili e 61.638 euro da Palazzo Ducale. Un anno fa alcuni ritrovamenti archeologici avevano messo in stand-by il cantiere, ripreso appena approvata la variante al progetto. Nel programma originario era inclusa anche la realizzazione della palestra che, per un ritardo ministeriale, era stata accantonata visto che il nuovo prezziario rendeva impossibile concretizzare la struttura. “Ma la faremo lo stesso grazie a quanto stanziato dal Gestore servizi elettrici, 1 milione di euro, e dal Comune, 500mila euro”, spiega il dirigente dei Lavori Pubblici, Pier Giovanni Melis. Per ottobre 2027, con quasi un anno di anticipo sulla tempistica dettata dal Gse, è prevista la conclusione. Per quanto riguarda la scuola, dichiara la rup del progetto, l’architetta Daniela Erre, “disporrà di un’efficienza energetica molto elevata”. Finiti la copertura e l’impianto fotovoltaico, manca il linoleum che verrà collocato alla fine mentre l’abitato medioevale, scoperto nell’inverno 2025, è stato inglobato nell’istituto.

© Riproduzione riservata