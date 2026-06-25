Controlli a tappeto nei locali pubblici nel territorio comunale di Porto Torres, Sorso e Sennori.

Nella notte appena trascorsa, i carabinieri delle tre stazioni, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Porto Torres e del Nucleo Antisofisticazioni di Sassari, hanno effettuato degli accertamenti su 6 esercizi commerciali, elevando sanzioni amministrative per violazioni di varia tipologia per un totale di 7 mila euro. I reati hanno riguardato la mancata attuazione delle misure previste per assicurare le condizioni igieniche minime e la creazione di depositi abusivi per lo stoccaggio merci. Inoltre sono state identificate 96 persone e controllati 16 veicoli, sanzionando 3 soggetti per violazioni amministrative legate al possesso per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’operazione, che proseguirà durante la stagione estiva, mira al controllo coordinato del territorio, allo scopo di prevenire reati in genere e verificare il rispetto delle normative amministrative e penali da parte dei locali pubblici. In particolare il servizio è stato posto in essere con l’obiettivo di tutelare la sicurezza collettiva e prevenire situazioni di rischio, intensificando la presenza dell’Arma nelle aree e nei locali maggiormente frequentati, anche a segdegli eventi organizzati a Sennori in occasione della festività di San Giovanni Battista.

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