Sassari, un etto e mezzo di cocaina nascosto in un mobile: arrestatoL’uomo è stato fermato vicino alla sua abitazione: la scoperta durante una perquisizione
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Arrestato a Sassari con le accuse di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.
Ieri l’intervento dei carabinieri che hanno fermato l’uomo, vicino alla sua abitazione, sottoponendolo a perquisizione.
L’indagato aveva nei pantaloni 1,20 grammi di cocaina mentre in casa i militari hanno trovato, in un mobile, 160 grammi sempre di cocaina messi in tre confezioni, oltre a 2,54 grammi di marijuana.
Sequestrati anche un bilancino di precisione e la somma di 8.210 euro, considerata presunto provento dello spaccio. L’uomo, dopo l’arresto, si trova in carcere a Bancali in attesa dell’udienza di convalida.