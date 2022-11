Alle 18.45 di domenica sera, in viale Umberto a Sassari, scontro, per cause che rimangono ancora da accertare, tra un'autovettura e una moto.

Illeso il conducente dell'auto, mentre il guidatore della moto, un uomo residente a Sassari, è caduto sull'asfalto ed è dovuto ricorrere alle cure del personale del 118, che con una ambulanza ha raggiunto il luogo dell'incidente pochi minuti dopo l'impatto.

Le condizioni del ferito ad ogni modo non destano preoccupazioni.

Sul posto una pattuglia della polizia locale, per i rilievi del caso. Il traffico, dopo qualche minuto di rallentamento, è proseguito nella normalità.



