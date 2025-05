Scontro frontale tra due autovetture davanti alla motorizzazione a Sassari.

Stamattina, per cause in corso di accertamento, è avvenuto l’impatto tra una Citroen e una Seat.

Una donna è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso per dinamica.

Sul posto il 118 e gli agenti della polizia locale.

