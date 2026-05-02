Sassari, pusher di eroina arrestato dopo un inseguimento per le vie del centroLa Polizia ferma un giovane che aveva tentato di dileguarsi dopo essere stato fermato
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Inseguimento in pieno centro storico a Sassari. Ieri la Polizia di Stato ha arrestato un giovane con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio al termine di una “caccia” rocambolesca per i vicoli della città vecchia.
Gli agenti delle Volanti avevano individuato una persona sospetta in Piazza Tola che, alla vista delle forze dell’ordine e alla loro richiesta di esibire i documenti di identità, si è data alla fuga a piedi nel tentativo di far perdere le proprie tracce.
Un poliziotto ha tallonato il fuggitivo nel corso di un inseguimento che si è snodato lungo via Pettenadu, via Rosello, via Ramai, via Organari e Corso Vittorio Emanuele, interrompendosi in vicolo San Carlo dove l’agente è riuscito a raggiungere il giovane e a bloccarlo. La perquisizione ha portato alla scoperta di due ovuli con 25 grammi di eroina nascosti nei pantaloni. L’arresto compiuto dagli agenti della questura è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.