Il Consiglio comunale di Porto Torres ha votato all’unanimità l’acquisizione delle aree in cui sorge la Necropoli di Su Crucifissu Mannu, il sito riconosciuto patrimonio Unesco.

L’amministrazione comunale guidata da Massimo Mulas ha concordato con i proprietari dei terreni la disponibilità della cessione dietro un corrispettivo di oltre 25mila euro. I terreni entrano così nella piena disponibilità del Comune, un passaggio fondamentale per portare avanti il percorso di progettazione finalizzato a valorizzare il sito e potenziarne la fruizione. «

Con questa proposta di delibera di fatto acquisiamo nel patrimonio comunale un’area di grande valore storico, - ha detto l’assessore al Bilancio, Alessandro Carta - un risultato che rappresenta la fase finale di un procedimento, cominciato nell’ottobre del 2023 quando il Comune divenne beneficiario di un finanziamento regionale per la valorizzazione delle Domus de Janas, per un importo pari a 150mila euro, mentre nel luglio del 2025, a seguito del riconoscimento Unesco, la Regione ha stanziato complessivamente 15 milioni di euro che ripartiti tra tutti i siti dell’Isola, vedono la città di Porto Torres beneficiaria di fondi su due linee di intervento, una pari a 385mila euro e l’altra da 100mila euro, risorse che hanno dato il via alla progettazione di due lotti differenti volti alla accessibilità, alla volorizzazione e alla conservazione della necropoli di Su Cricifissu Mannu».

Per rispettare gli adempimenti Unesco e consentire il rilancio in chiave turistica della Necropoli preistorica era necessario acquisire la proprietà di queste aree, a tal fine l’amministrazione ha stanziato 40mila euro che si aggiungono agli ulteriori 150mila.

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