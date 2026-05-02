Fede, tradizione e riti religiosi a partire da domani, domenica 3 maggio, per celebrare i Martiri Turritani. Porto Torres si prepara alla Festha Manna dedicata al culto dei tre Santi Gavino, Proto e Gianuario che vivrà il suo momento clou nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio.

Quest’anno il programma ha subito una modifica a causa degli interventi di messa in sicurezza della chiesetta di Balai Vicino. I simulacri lignei dei tre Martiri verranno accompagnati in processione, dopo la celebrazione della messa alle 18 presso la Basilica di San Gavino, un percorso che parte dall'Atrio Metropoli fino ad attraversare via Sassari e via Balai, prima di raggiungere il piazzale dei Caduti della Corazzata Roma dove vi sosterranno per circa un'ora e consentire la preghiera dei fedeli. Al termine saranno riportati, in forma privata, nella cripta sotterranea della Basilica dove resteranno fino al 24 maggio. Sabato 23 maggio alle ore 22 dalla Cattedrale di San Nicola di Sassari partirà il “Pellegrinaggio Notturno” curato dell’Arcidiocesi di Sassari e diretto alla Basilica di San Gavino. Qui alle 3 verrà celebrata la Messa del Pellegrino. Il giorno successivo, nella domenica di Pentecoste, alle 17, la scalinata della chiesetta di Balai Vicino farà da scenario alla rievocazione storica in abiti medievali tradizionali “Il Sogno di Comita” a cura dell’Associazione Giudicato di Torres. Più tardi, alle 18, nel Parco di Balai si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Salvatore Masia e concelebrata dai Parroci e dai Sacerdoti della città'. Alle 19 dal Parco di Balai prenderà il via la solenne processione che accompagnerà il ritorno dei simulacri dei Santi Martiri turritani nella Basilica di San Gavino dove resteranno fino al 3 maggio del prossimo anno.

Lunedì 25 maggio alle 10.30, nella Basilica di San Gavino si terrà il Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo metropolita Francesco Soddu e concelebrato dai Parroci e dai Sacerdoti della diocesi che terminerà con il tradizionale scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari, un rito simbolico che rappresenta la comunione tra le due città. La funzione sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Videolina al canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 di Sky e TivùSat, in streaming su www.videolina.it e nell’app L’Unione Digital.

Alle 11 prenderà il via la Processione in onore del Santissimo Sacramento che terminerà con la benedizione del mare nell'area portuale.

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