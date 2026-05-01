Sassari, fiamme in un appartamento: in salvo il cane dei proprietariIl rogo in una palazzina a Li Punti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incendio in un appartamento, questo pomeriggio, a Sassari. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con l'autoscala per domare il rogo sprigionatosi in una casa al primo piano di una palazzina a Li Punti.
Il pronto intervento delle squadre ha impedito che le fiamme si propagassero in maniera massiva dal terrazzo all'interno della dimora. Recuperato sano e salvo il cane dei proprietari che, al momento dell'episodio, non si trovavano in casa. Sul posto anche la Polizia locale.