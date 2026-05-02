Un impianto per trattare la posidonia e salvare la sabbia, martedì il taglio del nastroVerrà realizzato dal Consorzio industriale provinciale di Sassari nel sito di Alghero-San Marco
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Martedì 5 maggio alle 10.30 verrà avviato l’impianto per il trattamento della posidonia realizzato dal Consorzio industriale provinciale di Sassari nel sito di Alghero-San Marco.
Un’opera attesa da tempo, destinata a incidere concretamente sulla gestione del litorale e sulla tutela ambientale. L’impianto consentirà infatti di trattare la posidonia raccolta sulle spiagge, restituendo la sabbia al suo ciclo naturale e contribuendo alla salvaguardia degli arenili.
Un sistema che, oltre ad Alghero, potrà in prospettiva servire tutto il nord Sardegna, trasformando un problema in risorsa. All’inaugurazione saranno presenti, per il Cipss, la presidente Simona Fois, il direttore generale Salvatore Demontis e il dirigente del settore Ambiente Graziano Mura.
Per il Comune di Alghero interverranno il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessore all’Ambiente Raniero Selva.
L’avvio dell’impianto, atteso da tempo, rappresenta un passo significativo verso una gestione più sostenibile delle biomasse marine e un modello replicabile per la difesa delle coste.