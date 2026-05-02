Festa Maggiore per il Gremio dei Massai Agricoltori, ieri a Sassari. L’associazione più antica del capoluogo turritano, protagonista durante la Discesa dei Candelieri il 14 agosto, ha celebrato, nel Santuario di San Pietro in Silki, Nostra Signora delle Grazie Patrona del Gremio.

L’iniziativa è cominciata di mattina con la cerimonia officiata da frate Massimo Chieruzzi, Rettore del Santuario, alla presenza delle autorità civili e dei soci onorari.

Il Gremio ha poi dato lettura delle nuove cariche che vedono, come obriere maggiore Emilio Polo, Marcello Pittalis invece fisco maggiore, obrieri minori Franco Erre, Bachisio Polo, Guido Mulargia segretario (pro Tempore), e l’economo Massimo Venerdini. Bagno di folla di sera per la messa celebrata dal neo arcivescovo metropolita Francesco Antonio Soddu che, nell’omelia, si è soffermato sulla venerazione che i sassaresi hanno per la Madonnina. Poi la processione per le vie cittadine con le fermate per la preghiera davanti all’ospedale del Santissima Annunziata. I Massai quest’anno saranno protagonisti anche per Monumenti Aperti 2026, oggi e domani, occasione in cui spiegheranno i momenti clou della “Faradda”.

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