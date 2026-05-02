soccorsi in azione
02 maggio 2026 alle 08:45
Sassari, auto si ribalta sulla 131Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo il conducente
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Incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato sulla Statale 131, a Sassari, al bivio per la ex 131.
Un’automobile, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada, ribaltandosi e finendo sopra un muro di contenimento.
I vigili del fuoco, subito intervenuti, hanno estratto il conducente rimasto intrappolato nell’abitacolo e rimasto ferito.
Sul posto anche il 118 e la polizia stradale.
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