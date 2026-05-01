Decine di bambini e bambine oggi, Primo Maggio, hanno riempito il parco di San Gavino, lo spazio gioco appena inaugurato dopo la conclusione degli interventi di riqualificazione che hanno reso nuovamente fruibile alla cittadinanza tutte le sue aree. In particolare, è stata completamente rinnovata l’area giochi e dotata di attrezzature inclusive, progettate per favorire la partecipazione di bambini e bambine con diverse abilità motorie e cognitive. Contestualmente, sono stati realizzati una nuova pavimentazione antitrauma, la riqualificazione degli spazi verdi e un nuovo camminamento, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione complessiva del parco. Gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto di elevati standard di sicurezza, qualità e sostenibilità ambientale, attraverso l’impiego di materiali durevoli, riciclabili e tecnologie moderne. Il Parco di San Gavino è stato restituito alla comunità come luogo rinnovato, inclusivo e pienamente accessibile, destinato alla socialità, al tempo libero e al benessere dei cittadini. L'intervento è stato possibile grazie al finanziamento della Regione Sardegna pari a 125mila euro, con un progetto che ha trasformato l'area in uno spazio moderno e completamente accessibile.

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