I volti sorridenti di due uomini di Stato impressi nella bandiera tricolore italiana, una immagine che induce ad una riflessione, per tutti coloro che d’ora in poi entreranno nel palazzo del Municipio di Bonorva. Autore del murale realizzato sulla parete all'ingresso del Comune, è Domenico Caus alias Caud, un'opera che riporta la famosa immagine dei due magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, trucidati dalla mafia nel 1992, un omaggio ai giudici che lottarono contro Cosa Nostra, protagonisti di un periodo storico che segnò la svolta nella lotta contro la criminalità organizzata. "Siamo davvero felici che, d'ora in avanti, tutte le persone che frequenteranno il nostro Comune, per un motivo o per l'altro, rivolgeranno per qualche secondo lo sguardo a questi due grandi Eroi della Repubblica e, magari, riserveranno un pensiero speciale a loro e a coloro che hanno dato la vita per proteggerli". Queste le parole del sindaco Massimo D'Agostino che ha ringraziato pubblicamente l'artista Domenico Cau, il quale ha voluto rappresentare due uomini delle istituzioni, un esempio per chi, quotidianamente, si trova ad amministrare la cosa pubblica.

© Riproduzione riservata