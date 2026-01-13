Un assedio. È quello che stanno vivendo i residenti di alcune zone del centro storico basso a Sassari. Tra urla, spaccio e violenze notturne per gli abitanti dormire sta diventando un sogno da svegli.

Ieri mattina alle 4 l’ennesima levataccia causata dalle grida di persone inseguite. «Abbiamo visto dei bastoni impugnati e sentito gente che implorava di non essere picchiata», riferiscono alcune testimonianze. Per terra le tracce di sangue in via Ramai sono evidenti e si allungano per diversi metri. Ma si tratta solo dell’ultimo episodio di risse nei vicoli. Pochi giorni fa di notte, in corso Vittorio Emanuele, sono volati pugni e calci tra extracomunitari.

«C’erano persone a terra - racconta una giovane - e ho avuto paura. Mi sono messa a correre tenendo lo spray al peperoncino». “Arma” da cui non può separarsi se torna a casa al buio.

La retata di maggio della polizia di Stato non ha purtroppo cambiato la situazione. «Ormai c’è disperazione. Non sappiamo più cosa fare», dichiarano i residenti.

