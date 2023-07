San Giovanni, popolosa frazione di Sassari lungo la strada per Porto Torres, nel dimenticatoio. Specie le arterie principali.

Lo sostiene il capogruppo in Consiglio comunale del Psd'az Mariolino Andria, che deposita un'interpellanza.

«Avevo chiesto già nel 2019 di intervenire per programmare e attuare una riqualificazione e valorizzazione del quartiere cittadino di San Giovanni, in particolar modo della zona della vecchia stazione e della intera via Elio de Cupis - spiega Andria -. Sinora tutte le iniziative sono state disattese. Inoltre da qualche tempo esiste anche una situazione imbarazzante nella sede stradale che potrebbe provocare delle invasioni di corsia e quindi degli incidenti. Si interpellano - conclude il capogruppo - il sindaco e l’intera Giunta affinché sia immediatamente fornita in merito una credibile risposta dopo tante promesse cadute nel vuoto».



