Incassavano il reddito di cittadinanza senza possedere i requisiti: 69 “indebiti percettori” sono stati individuati dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Sassari. Hanno ricevuto in tutto 500 mila euro, 54 sono stati denunciati alle Procure di Tempio e del capoluogo turritano.

La maggior parte era residente a Sassari, ma i controlli sono stati effettuati anche in Gallura e nel Logudoro.

Le Fiamme gialle hanno scoperto numerose violazioni. Le principali riguardano l’insussistenza della residenza in Italia, la variazione dei redditi intervenuti a seguito dell’istanza, le false informazioni relative alla composizione dei nuclei familiari conviventi, lo svolgimento di attività lavorative in assenza di contratto e lo stato di detenzione in carcere.

Le posizioni irregolari sono state comunicate anche alla direzione Provinciale dell’Inps: le somme saranno recuperate.

