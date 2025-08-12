Oltre 1.000 firme in una settimana per chiedere parcheggi dedicati ai pazienti fragili dell’ospedale Marino di Alghero. L’iniziativa, promossa da Antonio Oscar Campus segretario aziendale Uil Fpl – Asl Sassari, è nata dopo numerose segnalazioni di pazienti oncologici e cittadini. I posti auto antistanti la struttura sanitaria vengono spesso occupati dai bagnanti diretti alla vicina pineta di Maria Pia.

Le sottoscrizioni, raccolte nei primi giorni di agosto, sono state inviate alla presidente della Regione Alessandra Todde, all’assessore regionale alla Sanità Bartolazzi, al commissario straordinario dell’Aou di Sassari, al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e a tutti i consiglieri comunali.

«Questa è una battaglia di civiltà», ha dichiarato Campus. «Garantire un accesso agevole alle cure è un diritto fondamentale. Servono aree di sosta dedicate per tutelare la dignità di chi affronta ogni giorno una malattia complessa».

La Uil Fpl, attraverso la referente sanitaria Mariangela Campus, sollecita un intervento immediato e ribadisce il proprio impegno a difesa dei diritti di pazienti e lavoratori della sanità. La richiesta di parcheggi riservati, sottolinea il sindacato, è una necessità pratica ma anche un gesto di rispetto e umanità verso chi vive condizioni di particolare fragilità.

© Riproduzione riservata