In pochi giorni hanno rubato diciotto bottiglie di superalcolici dagli scaffali di un supermercato.

Con queste accuse una coppia è stata rintracciata e arrestata dalla Polizia locale di Sassari.

La tecnica era sempre la stessa: l’uomo, con numerosi precedenti, raggiungeva lo spazio in cui erano sistemate le bottiglie e attendeva che si svuotasse di clienti e commessi. A quel punto entrava in scena la complice, anche lei con numerosi precedenti, che infilava nella borsa tutte le bottiglie che poteva contenere e, con passo svelto ma discreto, guadagnava l’uscita.

I due giovani erano già stati arrestati per furto in flagranza lo scorso 8 marzo quando, dopo aver rubato alcune scatole di gamberi e forme di formaggio, erano stati intercettati dagli agenti in borghese della Polizia locale e fermati mentre tentavano di vendere la refurtiva ad alcuni passanti.

Successivamente, erano stati denunciati a piede libero per altri sei furti perpetrati con le stesse modalità, prendendo di mira stavolta prodotti di bellezza.

Su disposizione del giudice per le indagini preliminari, gli agenti li hanno portati nel carcere di Bancali.

(Unioneonline/D)

