Furto da Tecnomat a Sassari. Ieri la squadra mobile ha arrestato una persona ritenuta responsabile di aver rubato, dall’attività commerciale di Predda Niedda, circa 300 euro di merce ritrovata poi dagli agenti nello zaino che l’uomo portava a tracolla.

Il gesto della persona, già nota alle forze dell’ordine, era stato segnalato alla polizia di Stato che, una volta arrivata sul posto, ha rinvenuto il sospettato dopo una breve ricerca.

All’interno dello zaino sono stati rinvenuti anche uno sfollagente di natura artigianale, costruito con una sbarra di metallo, e con impugnatura e cinghietta di trasporto.

Un’arma che, si presume, l'arrestato avrebbe potuto utilizzare per garantirsi la fuga nel caso in cui fosse stato fermato dai dipendenti del negozio. L’arresto dell’uomo è stato convalidato oggi davanti al gip del tribunale.

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