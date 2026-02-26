Ruba 90 euro di generi alimentari e viene arrestato dai carabinieri. È successo due giorni fa a Sassari, in un supermercato di Predda Niedda. L'uomo aveva nascosto i beni nello zaino nel bagno della struttura dopo averli messi nel carrello. Il tentativo è stato però scoperto dall'addetto alla sicurezza il quale ha allertato i carabinieri. I militari dell'Arma sono intervenuti bloccando la persona e scoprendo nello zaino anche una pinza e delle tronchesi. La merce, una volta recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario mentre l'indagato, in attesa dell'udienza di convalida, si trova agli arresti domiciliari.

