Sotto l’effetto dell’alcol e con in mano un coltello minacciava i passanti. L’episodio è successo a Porto Torres ieri pomeriggio, 25 febbraio, poco distante dal centro cittadino dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia locale, sono intervenuti arrestando in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata e porto di armi.

I militari dell’Arma hanno raggiunto il luogo segnalato dai residenti, a seguito di alcune chiamate al 112 che indicavano la presenza di un individuo in grave stato di alterazione, provocato dall’abuso di sostanze alcoliche, che si stava rivolgendo verso i passanti con fare minaccioso brandendo un coltello e urlando frasi di vario genere.

L’uomo è stato individuato e bloccato. Nella perquisizione gli è stato trovato in tasca un coltello a serramanico della lunghezza di 23 centimetri che è stato sequestrato. Su disposizione della Procura, il giovane si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata