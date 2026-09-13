Niente acqua per il rischio legionella nel reparto di Ematologia dell'ospedale Santissima Annunziata a Sassari. È quanto denuncia una paziente, ricoverata per un ciclo di chemio, in vista di un trapianto.

«Vorrei segnalare- riferisce sui social- la situazione pietosa del reparto a cui è stato vietato l’uso acqua corrente per via della presenza della legionella». «Ieri- attacca- ho avuto la febbre e per profilassi mi hanno somministrato antibiotico. Ora è possibile che io venga qua per curare una patologia e rischio altre infezioni?»

La donna bolla la situazione come «assurda» e «inaccettabile», spiegando di essere costretta a lavarsi «con le bottiglie d’acqua fredda».

Quanto dichiarato dalla paziente è stato ripreso anche dalla consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Francesca Masala. La direzione sanitaria dell'Aou, interpellata, non ha ancora fornito risposte.

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