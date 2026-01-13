Procede la manutenzione del verde nel quartiere di Santa Maria di Pisa a Sassari. Un intervento finanziato con 135mila euro dell’Azienda regionale per l’edilizia privata, a sua volta giunti grazie a un emendamento dell’assessorato regionale dei Lavori Pubblici, guidato da Antonio Piu, in sede di assestamento di bilancio.

Proprio ieri si è realizzata la pulizia del Giardino dei Papi in via Cilea, spazio di verde che si apre su una delle biforcazioni più trafficate della città, per chi giunge da viale Porto Torres o vuole dirigersi verso il centro urbano. Sono stati potati gli alberi e poi ripulita l’area dal fogliame rendendo così di nuovo visibili le sculture, da tempo in parte o del tutto celate dal proliferare della vegetazione.

I lavori, che includono le aree verdi dei fabbricati di Area, sono iniziati a fine dello scorso anno e andranno avanti per qualche mese con l’obiettivo di rimuovere le essenze infestanti e ripristinare le condizioni di sicurezza.

© Riproduzione riservata