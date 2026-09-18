Sassari, rifiuti nel quartiere di Monte Rosello. La denuncia del Comitato: «Siamo sotto assedio degli incivili»La richiesta è di un potenziamento dei sistemi di videosorveglianza
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«Siamo sotto assedio degli incivili». La protesta si solleva a Sassari, dai residenti di Monte Rosello, e dal Comitato che li rappresenta, “Insieme per il Quartiere”.
I sintomi del degrado si avvertono su più fronti, in particolare quello ambientale. A cominciare, si denuncia, dal cortile fra la Basilica del Sacro Cuore e via José Maria Escriva, dove sono stati abbandonati «rifiuti pericolosi come bombole di gas e batterie auto, un sito pulito solo qualche anno fa dai volontari dell’associazione Plastic Free».
Anche in via Sennori si segnala che i soliti ignoti hanno lasciato «dietro una cabina elettrica, rifiuti e vestiario, un sito bonificato a suo tempo dall' assessorato competente per presenza di siringhe su nostra segnalazioni».
Altre criticità poi, continua il Comitato, nell’ex Circoscrizione in via Poligono, fino alla rotatoria di via Pirandello, divenuti piccole discariche. «Il Comitato chiede un potenziamento dei servizi di videosorveglianza nel quartiere- si conclude- sempre pronto ad una proficua collaborazione con l'amministrazione che in questo contesto non ha mai fatto mancare il proprio supporto, per cercare di arginare questo fenomeno intollerabile per una società civile».