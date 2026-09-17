Scuolabus a pieno regime dal 21 settembre a Sassari. Negli ultimi due giorni diversi genitori si sono lamentati per le difficoltà nel trasporto scolastico e oggi Palazzo Ducale comunica che tutto tornerà alla normalità dal prossimo lunedì. Le criticità, al momento della consegna del servizio di trasporto scolastico, sono emerse per la difficoltà della ditta aggiudicataria a garantire la copertura integrale delle 21 linee di trasporto necessarie.

In sostanza, si riferisce, gli 11 mezzi a sua disposizione non sono sufficienti a garantire l’attivazione di tutte le linee previste ma, è l’assicurazione, la ditta ha assicurato la disponibilità di altri 6 mezzi dal 20 settembre. Per ovviare all’emergenza il Comune di Sassari ha consentito l’uso temporaneo, in attesa che l’aggiudicatario adegui la propria flotta, e non oltre il 15 ottobre, dei 5 mezzi di proprietà comunale.

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