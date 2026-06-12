Cinque ettari, tre di olivi, 1 km e 800 metri di camminamenti. È il parco dell’ex Colonia campestre inaugurato oggi, nel sopralluogo in via Istria della Commissione Lavori Pubblici, dopo un anno e mezzo di lavori finanziati dal Pnrr per circa 900mila euro, opera ereditata dalla precedente amministrazione e conclusa dall’attuale. “Difficile immaginare cosa c’era prima- dichiara la rup del progetto, l’architetto Maria Cristina Alicicco- Era una foresta impenetrabile dove era difficile passare”. La ditta In.Co costruzioni di Quartu, e filiale a Porto Torres, ha provveduto ai lavori mentre Ambiente Italia ha liberato l’area dall’imponente massa di rifiuti, alcuni ingombranti, tra cui addirittura due automobili. “Questo è un oliveto storico- riferisce Candido Maoddi, direttore dei lavori e agronomo- In gran parte ci sono olive bosane. Si tratta di un oliveto non più in produzione da trent'anni, con alberi vecchi di 2/300 anni”. “Il parco- aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Sanna- comprende un’area giochi e quella per fare sport, l’anfiteatro, fontanelle dove abbeverarsi, e percorsi dove fare jogging”. Inclusa anche un’area cani, come puntualizza Melania Delogu, presidente della Commissione, “votata all’unanimità dal consiglio comunale”. La pavimentazione è stata fatta con materiale drenante, abbattendo le barriere architettoniche, usando poi in prevalenza materiale in legno per i giochi, alluminio invece per il calisthenics. “Sono stati realizzati anche i sottoservizi- puntualizza Alicicco- fognature, rete idrica, l’impianto elettrico e l’illuminazione”. “Stiamo restituendo alla città una sua parte fondamentale- conclude Sanna- e ci auguriamo che la si tratti bene”. Presenti al taglio del nastro il sindaco, Giuseppe Maascia, e l’ex primo cittadino, Nanni Campus.

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