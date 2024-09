Riaperte oggi al traffico due aree di Sassari chiuse da qualche tempo. Si tratta di via Siglienti, all’angolo con via Forlanini e Carbonazzi, e di via Carlo Felice, tra la rotatoria di via Vardabasso e l'incrocio con via Sieni. A operare sul posto il settore Infrastrutture della Mobilità del Comune che, già da ieri, aveva iniziato a ripristinare l’asfalto danneggiato in quelle parti, dopo che Abbanoa aveva terminato gli accertamenti e gli interventi che le competevano.

«Abbiamo ritenuto», commenta l’assessore alla Pianificazione e Infrastrutture della mobilità e Traffico Massimo Rizzu, «di dover intervenire al più presto per ridurre al minimo i disagi verso la cittadinanza e le attività presenti. L’intervento si è concluso in tempi brevissimi, soprattutto grazie all’impegno del settore Infrastrutture della Mobilità».

Le strade erano state chiuse tra fine agosto e i primi di settembre (parzialmente via Siglienti e integralmente via Carlo Felice, nei tratti interessati) per via di sprofondamenti avvenuti in occasione degli ultimi temporali, per un problema sul sistema di raccolta delle acque, in particolare di natura fognaria.

Le abbondanti piogge raccolte dalle caditoie, riferisce il Comune, sono confluite nelle fogne che hanno avuto problemi a smaltirle, nel caso di via Siglienti per una probabile ostruzione della linea fognaria, mentre in via Carlo Felice per un accertato collasso della linea fognaria causato probabilmente da lavori su altri impianti.

