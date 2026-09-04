Mercoledì 9 settembre ricorre l’83° anniversario dell’affondamento della Corazzata “Roma”, nave ammiraglia della Regia Marina Italiana, colpita dall’aviazione militare tedesca nel Golfo dell’Asinara all’indomani dell’annuncio dell’Armistizio, durante la Seconda guerra mondiale. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Porto Torres ricorderà questa tragica pagina della storia italiana con una cerimonia solenne. L’appuntamento è in programma mercoledì 9 settembre alle 10.30 presso Piazza Caduti 9 settembre 1943 – Belvedere di Balai. Alla commemorazione prenderanno parte le autorità civili, militari e religiose del territorio, insieme alle Associazioni dei combattenti, dei reduci e dei familiari. Nell’attacco di 83 anni fa persero la vita 1.393 marinai, insieme al comandante della nave, il capitano di vascello Adone Del Cima, e al comandante delle Forze Navali da Battaglia della Regia Marina, l’ammiraglio Carlo Bergamini. Nella stessa giornata, nelle acque dell’arcipelago della Maddalena, furono colpiti e affondati anche i cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi, causando oltre 270 vittime.

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