Progetto minerario "Sa Pedra Bianca": a Osilo la seduta consiliare apertaLa seduta è stata convocata per martedì 8 settembre alle 17
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Consiglio comunale aperto a Osilo sul progetto minerario “Sa Pedra Bianca” .
La seduta è stata convocata per martedì 8 settembre alle 17 per la discussione della mozione all’ordine del giorno, firmata dal gruppo di minoranza “Osilo merita di più”, relativa al progetto che punta a trasformare una vasta area in un luogo di ricerca per terre rare, oro, argento, rame e altri minerali, circa 3.135 ettari di territorio che ricadono soprattutto nel comune di Osilo, e in parte nei comuni di Cargeghe e Ploaghe.
«Un tema cruciale per difendere il futuro del nostro territorio - sostengono i consiglieri - con l’obiettivo di adottare iniziative concrete a tutela della nostra comunità».
Una seduta aperta ai cittadini e alle associazioni. Dagli atti risulta che verranno effettuati 25 sondaggi esplorativi, distribuiti in 5 aree: Bunnari, Pedra Bianca, Sa Pala, Pala Edra e Su Sambizu. Superifici in cui verranno avviate le perforazioni per un lunghezza complessiva di circa 4.625 metri, con profondità che arrivano fino a oltre 200 metri.