La coalizione di centrodestra e civica a Porto Torres trova con la propria unità attorno alla candidatura a sindaco di Ivan Cermelli. Forza Italia scioglie la riserva e sostiene l'attuale capogruppo del Carroccio in consiglio.

Un’intesa politica e programmatica che vede insieme Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e una lista civica espressione diretta del candidato, nella quale confluiranno anche Riformatori, Udc e rappresentanti della società civile. Un’alleanza ampia e coesa che nasce da un confronto approfondito sui contenuti e sugli obiettivi per il futuro della città.

Le forze politiche e civiche hanno condiviso una visione comune, individuando in Ivan Cermelli la figura capace di tradurre in azione un programma concreto di rilancio di Porto Torres. Al centro del progetto vi è l’ambizione di valorizzare pienamente le potenzialità di una città che, pur disponendo di risorse strategiche e di un patrimonio unico, non ha ancora espresso fino in fondo le proprie capacità di sviluppo. La coalizione guarda a una crescita che sappia coniugare economia, lavoro e sostenibilità, puntando sullo sviluppo del porto e dell’intero sistema del retroporto, sul rilancio della zona industriale e sulla valorizzazione turistica di un contesto ambientale di straordinario pregio. In questa prospettiva, un ruolo centrale sarà svolto dal Parco Nazionale dell'Asinara, autentico simbolo delle potenzialità turistiche e ambientali del territorio, da promuovere e integrare in una strategia di sviluppo moderna e sostenibile.

«Porto Torres deve tornare a pensare in grande – è la convinzione condivisa dalla coalizione – con una guida capace, credibile e determinata a trasformare le idee in risultati concreti». Nei prossimi giorni l’incontro pubblico nel corso della quale verranno presentati ufficialmente la squadra e i punti programmatici che accompagneranno la candidatura di Ivan Cermelli alla guida della città.

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