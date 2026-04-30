Prosegue il percorso di promozione culturale "Cultura e Tradizioni: Destinazione Sorso", promosso dall’Amministrazione Comunale. Dopo il successo dell’avvio del progetto BookCrossing, che ha visto la nascita della prima postazione presso i giardini di Padre Pio in via Borio, e il coinvolgimento attivo di numerose attività commerciali del territorio, il progetto si è arricchito in questi giorni di un nuovo punto di riferimento: è stata infatti installata e resa fruibile la nuova cabina dedicata alla lettura nel Parco Vita di via Marina.

«Sorso continua a investire nella cultura come strumento di crescita collettiva e di qualità della vita – dichiara il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas – Una città che legge è una città che si prende cura di sé stessa e delle relazioni tra le persone. Il BookCrossing rappresenta un gesto semplice ma dal grande valore simbolico: mettere un libro a disposizione degli altri significa condividere conoscenza, fiducia e senso di comunità. Vogliamo che Sorso sia sempre più una città viva, aperta, partecipata, dove la cultura diventi parte della quotidianità di tutti».

«Sorso è sempre più accogliente e si conferma città che legge – aggiunge il vice sindaco Federico Basciu - Sono numerosi i volumi utilizzati e sempre più utenti decidono di utilizzare gli spazi pubblici e i luoghi all'aperto per leggere. La lettura è uno strumento di crescita sociale e culturale e continueremo a promuoverla in tutte le sue forme, con appuntamenti dedicati coinvolgendo tutte le fasce d'età».

© Riproduzione riservata