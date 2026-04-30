Il Consiglio comunale di Sennori ha approvato oggi il Rendiconto di gestione 2025, documento che certifica il lavoro politico e gestionale svolto dall’Amministrazione. Un risultato che, anche nel corso del 2025, «ha visto l’Amministrazione proseguire e affermare il proprio impegno negli investimenti, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità di vita della nostra comunità», ha spiegato in aula il consigliere delegato al Bilancio e Patrimonio, Vittorio Cossu, illustrando il Rendiconto. Il documento evidenzia l’attenzione costante verso il territorio e le persone: manutenzione, servizi educativi, sportivi, valorizzazione del patrimonio e sostegno alle fragilità sono stati al centro dell’azione amministrativa coordinata dal sindaco, Nicola Sassu. Gestendo una mole significativa di finanziamenti, sono stati avviati, realizzati e programmati numerosi interventi in vari ambiti. Fra questi assumono particolare rilevanza il completamento e la piena attivazione dell’asilo nido del complesso scolastico di Montigeddu, i lavori avviati per la chiesa di San Biagio, nel quartiere Montigeddu, gli interventi di recupero e valorizzazione della chiesa campestre di San Giovanni Battista, i cantieri per migliorare l’efficienza della rete idrica in modo da poter fronteggiare le criticità del sistema e a garantire la continuità del servizio alla cittadinanza. Ancora, gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della palestra di via Massarenti e la realizzazione di un nuovo parco urbano in via Alghero, e, non da ultimo, le opere di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato, con l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità del territorio e migliorare la sicurezza complessiva dell’area urbana.

Fra le opere pubbliche programmate, con progetti già approvati e finanziati, si evidenzia: il parco sull’area dell’ex scuola media (1.450.000 euro), il piano della viabilità con la nuova rotatoria sulla strada statale 200 (500.000 euro), la valorizzazione del sito delle Domus de janas (500.000 euro), il restauro conservativo delle stesse Domus (150.000 euro), l’adeguamento alle norme antincendio della scuola elementare di via Marconi (130.000 euro), il completamento della messa in sicurezza del costone di via Rockefeller (300.000 euro) e gli arredi per l’asilo nido (90.000 euro dai fondi Pnrr ottenuti insieme con il Comune di Porto Torres).

«Non stiamo approvando solo numeri: stiamo affermando la capacità di questo Comune di governare, programmare e costruire futuro. Dietro ogni cifra c’è una scelta, e dietro ogni scelta c’è una responsabilità politica che questa Amministrazione ha assunto fino in fondo», ha sottolineato Vittorio Cossu; «Oggi non rivendichiamo perfezione, ma coerenza, serietà e risultati concreti. E soprattutto consegniamo a questo Consiglio un Ente più solido di come lo abbiamo trovato e più pronto ad affrontare le sfide che verranno».

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