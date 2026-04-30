Un parco inclusivo con attrezzature e materiali naturali in uno spazio verde per bambini e adulti. A Ploaghe l’amministrazione comunale sta procedendo con l'installazione di sistemi ombreggianti, con panchine più accoglienti e confortevoli, un ambiente più fresco e maggiormente accessibile anche durante le ore più calde grazie ad elementi di arredo urbano semplici, moderni ed ecologici.

Una novità a beneficio di tutti, grandi e piccoli. Il progetto che ha trasformato l'area in uno spazio moderno e completamente accessibile, all'insegna dei più alti standard di qualità e inclusività. Un'area che sarà al servizio della comunità, capace di accogliere bambini, famiglie, giovani, anziani e persone con disabilità. Il parco diventerà un punto di riferimento per la vita cittadina, con giochi inclusivi, pavimentazione antitrauma, materiali ecocompatibili e tecnologie moderne, tutto nel pieno rispetto dell’ambiente. Una zona fruibile e accogliente, capace di offrire strutture che mettono al riparo da pioggia e sole i frequentatori.

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