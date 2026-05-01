l’avviso
01 maggio 2026 alle 12:46
Sassari, il 4 maggio chiude il cimitero per disinfestazioneSaranno comunque garantiti gli ingressi per i funerali, limitati ai soli carri, per ricevere le salme
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Chiusura del cimitero per disinfestazione a Sassari. Lo annuncia la società Servizi Cimiteriali Sassari, la società del Gruppo Altair che gestisce la struttura di viale Porto Torres per conto del Comune.
Nello specifico il cimitero resterà chiuso il prossimo 4 maggio.
In quella stessa data, riferisce la nota aziendale, «saranno comunque garantiti gli ingressi per i funerali, limitati ai soli carri, per ricevere le salme». Il cimitero riaprirà regolarmente il 5 maggio.
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