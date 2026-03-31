Trentacinque anni, italiano, incensurato. E armato di cacciavite. Ieri in via Roma a Sassari, intorno a mezzanotte, un uomo si aggirava da diversi minuti impugnando l’utensile lungo la strada.

La sua presenza aveva destato allarme tra i passanti e qualcuno si è occupato di allertare i carabinieri. A un certo punto la persona si è avvicinata a un gruppo di tre ragazze che stava camminando tra via Roma e via Asproni e ha puntato loro contro il cacciavite, brandendolo per minacciarle e ottenere una borsetta.

Ma queste hanno subito reagito urlando e attirando l’attenzione dei militari dell’Arma, già nei dintorni in seguito alla precedente segnalazione.

L’uomo è stato fermato e arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina aggravata dall’uso di armi. Condotto in carcere a Bancali il 35enne, difeso d’ufficio dall’avvocata Barbara Pirisi, presenzierà domani all’udienza di convalida davanti al gip Giuseppe Grotteria.

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