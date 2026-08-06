Due nuovi campi di calcio per lo sport sassarese. Sono stati ultimati i lavori delle strutture in via Romita, a pochi passi dallo stadio Vanni Sanna, finanziati con 340mila euro all’interno della provvista ricevuta grazie al mutuo da 2 milioni di euro del Credito sportivo acceso dalla precedente giunta.

Stamattina il sopralluogo della commissione Lavori Pubblici, presieduta da Melania Delogu, sui campi da calcio a 5 e a 7, realizzati sotto l’egida del settore Lavori Pubblici, la supervisione del rup Francesco Canu, e realizzati dalla ditta Zicchittu Francesco. L’intervento dichiara l’assessore competente, Salvatore Sanna, «si somma ai numerosi altri già fatti per rendere il Vanni Sanna sempre più moderno, sicuro e a misura di una città che con il calcio ha un legame identitario».

Lo stesso Sanna, affiancato dal dirigente del settore, Gianni Melis, ha spiegato il protrarsi dei lavori oltre il cronoprogramma, conseguenza della necessità di bonificare il terreno, adeguandone la portanza, compromessa dall’eterogeneità dei materiali. Da qui le perizie e poi le determine per la variante, seguite dalle prescrizioni, relative soprattutto alla sicurezza, da parte del Comitato regionale della Lega nazionale dilettanti per l’omologazione dei due rettangoli di gioco. Ora la società Torres, gestore del Vanni Sanna come da accordi con il Comune, ricevuto il via libera, potrà gestire le strutture. «Con questi due campi per il calcio a 5 e il calcio a 7, che misurano rispettivamente 20 metri per 30 e 25 metri per 44, si completano gli interventi realizzati grazie al mutuo del Credito sportivo», continua Sanna, affiancato dall’assessora allo Sport Nicoletta Puggioni.

«Di quei 2 milioni, 510 mila euro ci hanno permesso di ultimare i lavori al campo di Carbonazzi, 505 mila euro per quello di Latte Dolce e 645 mila euro per quello di Ottava». Ricordando che, nel polo sportivo, che include le piscine di Lu Fangazzu e lo stadio Vanni Sanna, «di recente sono stati fatti lavori per 311 mila euro, necessari per il consolidamento del cavedio del sottovasca delle piscine, la messa in sicurezza della palestra sotto la tribuna coperta del campo da calcio, l’adeguamento antincendio nelle piscine e l’illuminazione d’emergenza nella tribuna del Vanni Sanna».

«Abbiamo stretto un patto con la Torres, simbolo della città, che gestisce lo stadio di tutta Sassari, perciò occuparsi del Vanni Sanna e del calcio significa prendersi cura di un simbolo della città», aggiunge il sindaco, Giuseppe Mascia.

«Abbiamo investito cifre importanti per ampliare lo stadio, adeguare la sicurezza e l’illuminazione e rimettere in sesto il manto erboso, anche se quello in fase di conclusione è solo il primo step di un progetto più grande e complessivo», rimarca. «Da questo punto di vista, la realizzazione di due campi che favoriranno soprattutto l’attività con i giovani è un ulteriore tassello di un processo in atto», conclude il primo cittadino.

© Riproduzione riservata