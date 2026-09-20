Questa mattina, intorno alle 10.30, è stato ritrovato il corpo di Alessandro Silanos, l’operaio residente ad Alghero, nella zona del Carmine, scomparso da circa quattro settimane.

L’uomo di 57 anni aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 26 agosto all’ingresso della città di Alghero, nei pressi dell’autolavaggio Pinguino Verde.

I controlli e le ispezioni delle forze dell’ordine, volontari e familiari si erano concentrati negli ultimi venti giorni intorno a quella zona, dal Carmine alle campagne nei dintorni.

Il ritrovamento è avvenuto in un terreno poco distante dall’asilo di Monte Agnese. Negli ultimi giorni le ricerche si erano concentrate proprio in quella zona.

Particolare attenzione era stata rivolta anche a un oliveto della zona, dove, secondo alcune segnalazioni, l'uomo sarebbe stato visto per l'ultima volta.

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