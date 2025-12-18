Sassari promuove le cooperative di comunità: avviso per enti del terzo settoreScade il 31 dicembre
Pubblicato dal Comune di Sassari un avviso di manifestazione di interesse per lo sviluppo di un modello di gestione cooperativo.
L’invito del settore Politiche della casa è rivolto a terzo settore, cooperative sociali, associazioni e altri enti senza scopo di lucro, per promuovere il modello delle cooperative di comunità.
«Queste nascono- afferma il sindaco, Giuseppe Mascia -quando cittadine cittadini decidono di trasformare un bisogno locale in un bene comune, partendo dal riconoscimento di una vulnerabilità per rigenerare la comunità a partire dal suo coinvolgimento nella cura di sé e del proprio territorio».
«La loro forza- aggiunge Patrizia Mercuri, assessora alle Politiche della Casa -non sta soltanto nel progetto economico, ma nel modo in cui radicano l’impresa nel territorio: non offrono semplicemente servizi, li coproducono insieme ai cittadini, non amministrano un luogo ma lo infrastrutturano, lo animano e lo rendono attrattivo, per chi è rimasto e per chi vorrebbe tornare».
L’avviso scade il 31 dicembre, e che punta anche alla sperimentazione di attività di community management, come la gestione di sale condominiali, cortili, giardini, orti urbani e altri spazi comuni, incentivando pure esperienze comunitarie come gruppi di acquisto, servizi condivisi e altre pratiche di economia collaborativa.