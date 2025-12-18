Pubblicato dal Comune di Sassari un avviso di manifestazione di interesse per lo sviluppo di un modello di gestione cooperativo.

L’invito del settore Politiche della casa è rivolto a terzo settore, cooperative sociali, associazioni e altri enti senza scopo di lucro, per promuovere il modello delle cooperative di comunità.

«Queste nascono- afferma il sindaco, Giuseppe Mascia -quando cittadine cittadini decidono di trasformare un bisogno locale in un bene comune, partendo dal riconoscimento di una vulnerabilità per rigenerare la comunità a partire dal suo coinvolgimento nella cura di sé e del proprio territorio».

«La loro forza- aggiunge Patrizia Mercuri, assessora alle Politiche della Casa -non sta soltanto nel progetto economico, ma nel modo in cui radicano l’impresa nel territorio: non offrono semplicemente servizi, li coproducono insieme ai cittadini, non amministrano un luogo ma lo infrastrutturano, lo animano e lo rendono attrattivo, per chi è rimasto e per chi vorrebbe tornare».

L’avviso scade il 31 dicembre, e che punta anche alla sperimentazione di attività di community management, come la gestione di sale condominiali, cortili, giardini, orti urbani e altri spazi comuni, incentivando pure esperienze comunitarie come gruppi di acquisto, servizi condivisi e altre pratiche di economia collaborativa.

