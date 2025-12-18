L'arte ancestrale del tessere: riscoprire il Telaio Nuragico. Sabato a Sassari con inizio alle 17.30 la sede dell'Associazione Tramandando in via Brigata Sassari 48 inaugura un evento che prosegue nell'azione di divulgazione della tessitura tradizionale sarda. L'archeologa Daniela Mastino illustrerà il contesto storico, le metodologie e l'importanza del telaio nuragico nel panorama artigianale e culturale dell'Isola.

L'arte della tessitura in Sardegna costituisce un patrimonio storico-antropologico di eccezionale rilievo, caratterizzato da una continuità tecnica e simbolica che si estende per millenni. Le evidenze archeologiche, in particolare i pesi da telaio troncopiramidali rinvenuti nei contesti nuragici (II-I millennio a.C.), attestano l'adozione precoce del telaio verticale a pesi.

Questo strumento non era solo un mezzo di produzione, ma un elemento cruciale della cultura materiale, permettendo la realizzazione di manufatti tessili che veicolavano, attraverso codici cromatici e motivi geometrici, l'identità e lo status della civiltà nuragica. Il nostro progetto si inserisce in questo solco storico, proponendo la rievocazione e l'analisi critica del Telaio Nuragico.

Attraverso lo studio e la nuova installazione di questo strumento ancestrale, miriamo a stabilire un nesso metodologico tra le tecniche di tessitura preistoriche e le evoluzioni dell'artigianato tessile sardo fino alle sue espressioni attuali. Questo approccio non solo preserva la memoria storica, ma arricchisce il dibattito sulla trasmissione intergenerazionale del saper fare.

Daniela Mastino è archeologa, insegna e svolge attività di archeologia sperimentale relative alla cultura materiale dell’età del bronzo e dell’età del ferro. Tra le altre cose ha esperienza decennale in laboratori didattici e workshop, specialmente riguardanti la fusione del bronzo e le antiche tecniche di filatura e tessitura in epoca nuragica. È socia di Sicut Era associazione di archeologi che si occupano di studio, didattica e divulgazione archeologica e del RIPAM (Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Sassari). Presenta la serata la dott.ssa Rita Marras, della segreteria organizzativa e socia fondatrice dell’associazione Tramandando.

© Riproduzione riservata