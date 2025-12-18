Uno dei giovani attori più richiesti da cinema e fiction Tv e uno dei direttori d'orchestra più richiesti dai teatri non solo europei. Venerdì 26 dicembre durante una cerimonia aperta al pubblico (inizio alle 12) il Comune di Ploaghe conferirà due prestigiosi riconoscimenti a due suoi illustri concittadini: l'attore e modello Andrea Arru e il direttore d'orchestra Leonardo Sini.

Il sindaco Carlo Sotgiu anticipa: “E’ per me un grande onore poter conferire questo riconoscimento a due giovani ploaghesi che, ormai da anni, si stanno distinguendo ad altissimi livelli per le loro capacità artistiche esportando il nome di Ploaghe nel mondo. Fa oltremodo piacere sapere che, nonostante il loro straordinario percorso, restano fortemente legati alla loro comunità d’origine. Ploaghe è fiera di Andrea e Leonardo.”

Classe 2007 Andrea Arru ha iniziato come baby modello per Armani e Valentino, poi ha iniziato la carriera di attore raccogliendo tantissimi premi sia a livello personale, sia per le produzioni alle quali ha partecipato: “Di4ri” (due stagioni per Netflix), “Storia di una famiglia perbene” (Mediaset) e sul grande schermo “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, “Glassboy” e “Diabolik 3” solo per citare i più celebri.

La carriera di Leonardo Sini ha avuto una svolta con la vittoria del Primo Premio Assoluto nel prestigioso Concorso “Maestro Solti” di Budapest nel 2017. Il Maestro Sini ha diretto sui podi dei più importanti teatri d’opera del mondo, tra cui Opéra de Paris, Arena di Verona, Semperoper Dresda, Opera di Zurigo, Opera di Liegi, Teatro Regio di Torino, Tokyo Philharmonic Orchestra, Staatsoper di Amburgo, Deutsche Oper di Berlino e molti altri.

