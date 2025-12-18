Il Comune di Uri ha dato il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo spazio esterno nella scuola primaria, grazie ad un investimento complessivo di 110 milioni di euro derivante da finanziamenti regionali integrati da un cofinanziamento comunale. Dopo i recenti interventi di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico, la riqualificazione della palestra e dello spazio mensa e la realizzazione della nuova cucina, l’Amministrazione Comunale ha richiesto un finanziamento regionale che è stato concesso nella misura di 70.000 con un emendamento alla Legge finanziaria 2024 al fine di valorizzare anche l’area esterna della scuola primaria di via Capitano Luigi Satta, lo stesso è stato inoltre integrato con risorse comunali. L’obiettivo è quello di trasformare uno spazio di circa 300 metri quadri in un’area accessibile, sicura e polivalente, pensata per attività didattiche all’aperto, momenti ricreativi, inclusione, integrazione e piccole attività sportive di gruppo. Accessibilità e sicurezza al centro del progetto.

Tra gli interventi principali vi è la messa in sicurezza dell’area e riduzione dei rischi; abbattimento delle barriere architettoniche, con la realizzazione di una nuova rampa accessibile anche a persone con disabilità; realizzazione di un piazzale multiuso con nuova pavimentazione; messa in sicurezza dell’area, con il rifacimento e l’adeguamento delle recinzioni; installazione di nuovi cancelli pedonali e carrabili per una gestione più ordinata degli accessi.

Il progetto prevede un investimento totale di 110.000 euro, destinato ai lavori e alle spese tecniche necessarie. Per il sindaco, Matteo Emanuele Dettori, rappresenta un intervento concreto che restituisce alla scuola e alla comunità uno spazio esterno finalmente fruibile, inclusivo e pensato per il benessere e la crescita dei bambini, a completamento degli investimenti portati avanti in questi anni sulla scuola.

